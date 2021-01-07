Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,26 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2664, en yüksek 7,3927 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,3067'den tamamladı.

Üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan ve 7,2606 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,2640'tan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 9,8710'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 89,2 ile 27 Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 azalışla 89,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 prim yaparak 1,2351 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,2310 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de yaşanan toplumsal olayların da gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da izleneceğini kaydetti.

7 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: