Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği "CE" işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti.

N95 maskeleri, bazı tulumlar, göz ve yüz koruyan siperliklerin belgelendirme talepleri artış gösterdi.

TSE ulusal akreditasyonunu tamamladı

TSE, parçacık filtreli maskeler, bazı tulumlar ve siperliklerde "CE" belgelendirmesi için Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) ulusal akreditasyonunu tamamladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasıyla TSE, bu alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladı.

Belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanacak

AB'nin yetkisiyle TSE, şu ürünlerde CE işareti belgelendirmesi yapacak:

"Parçacık filtreli maskeler, sıvı kimyasallar, patojen organizmalara ve sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruyucular, katı parçacıklara karşı koruyucu giyeceklerle göz ve yüz koruyuculuğu sağlayan ürünler."

Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren üreticilerin belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanacak.

TSE, AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği CE işareti taşıması zorunlu olan ürünlerle ilgili yürürlüğe giren "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği" konusunda 2011'den itibaren belge vermeye "onaylanmış kuruluş" olarak yetkilendirilmişti.

Kurum, ayak, bacak, el, kol ve vücut koruyucu giysilerle bazı baş koruması sağlayan ürünlerde CE işaretiyle ilgili belgelendirme faaliyeti yürütüyor.

"CE işareti" ne anlama geliyor?

CE işareti, malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin, 1985'te oluşturduğu yeni yaklaşım çerçevesinde uygulanan sağlık ve güvenlik işaretidir.

CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteriyor.

Kalite simgesi olmayan CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına geliyor.