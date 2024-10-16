Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2024 10:55

"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, "Bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıyoruz" dedi.

"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını kaydetti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Devlet Desteği Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Bakan Kacır, uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
New York Times'ın Gazze'deki dehşeti anlattığı haberine İsrail destekçilerinden tepki
11:52
Malatya'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları
11:41
Malatya ve Elazığ'da okullar tatil edildi
11:22
TÜBİTAK sanayide yeşil dönüşüm için 74 projeyi destekleyecek
11:20
5'inci nesil askeri araç PARS ALPHA ilk kez SAHA EXPO'da vitrine çıkacak
11:09
Avrupa'nın iki yüzlü politikası: Filistin yanlısı gösterilere engel, İsrail desteğine onay
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
FOTO FOKUS
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ