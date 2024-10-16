Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2024 10:20

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27,4 arttı.

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.

ETİKETLER
Konut Emlak
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
New York Times'ın Gazze'deki dehşeti anlattığı haberine İsrail destekçilerinden tepki
11:52
Malatya'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları
11:41
Malatya ve Elazığ'da okullar tatil edildi
11:22
TÜBİTAK sanayide yeşil dönüşüm için 74 projeyi destekleyecek
11:20
5'inci nesil askeri araç PARS ALPHA ilk kez SAHA EXPO'da vitrine çıkacak
11:09
Avrupa'nın iki yüzlü politikası: Filistin yanlısı gösterilere engel, İsrail desteğine onay
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
Ustasından kalan şerit testereyle 89 yaşında eşya üretiyor
FOTO FOKUS
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ