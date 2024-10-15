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Ekonomi
AA 15.10.2024 18:18

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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