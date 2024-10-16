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Ekonomi
AA 16.10.2024 10:32

Bakan Kacır, uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 75. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Axiom Space, SpaceX ve Airbus gibi uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü.

Bakan Kacır, uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kacır, bu yıl İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen IAC'yi ziyaret etti. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Kacır, Birleşik Arap Emirlikleri Spor Bakanı ve Uzay Ajansı Başkanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ile görüştü. Görüşmede, her iki ülkenin uzay ve uydu teknolojilerindeki ortak projeleri ele alındı.

Bakan Kacır'ın, Axiom Space, SpaceX ve Airbus şirketi yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmelerde ise uydu ve uzay araçları, fırlatma sistemleri, uzay misyonları, ortak keşifler ve bilimsel araştırma projeleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kongrede Türkiye Uzay Ajansı (TUA) da Türkiye'yi temsilen bir stant kurdu. Türkiye pavilyonunda uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumlar ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini anlatırken, TUA ve TÜBİTAK UZAY tarafından 2026 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek 77. IAC'nin tanıtımı da yapıldı.

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Uzay Çalışmaları Milli Uzay Programı
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