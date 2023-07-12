Emeklinin zam ve farkları bu ay maaşlara yansıyacak

Yaklaşık 15 milyon emekli için refah payı zammı geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Genel Kurul'da. Düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. Verilecek zam, emeklilerin kök maaşlarına yansıyacak.

Memur emeklilerinin ödemeleri her ayın 1'inde yapılıyor. Yüzde 25'e tekabül eden fark, ay içinde emekli memurlara verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de zamlı aylıklarını, 17 ila 28 Temmuz'da alması bekleniyor.

Tüm emekliler artıştan yararlanacak

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da emeklilere verilen bu ilave artıştan her türlü yararlanacaklar.

EYT'liler kapsam dışında diye bir düşünce doğru değil. Sonuç olarak gerek EYT kapsamında emekli olanlar gerek EYT kapsamında olmayıp normal emekli olanlar maaş artışına dahil.