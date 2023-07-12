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TRT Haber 12.07.2023 10:06

Sel felaketinin ardından Düzce’ye 2 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Sel felaketinin ardından Düzce’ye 2 milyon TL kaynak aktarıldı

Düzce’de 9 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını aktardı

Bakan Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400’ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirtti.

Göktaş ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktarıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardık.” 

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Düzce Mahinur Özdemir Göktaş Sel
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