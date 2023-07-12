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Gündem
AA 12.07.2023 09:35

NATO liderleri zirvenin ikinci gününde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius’deki LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katıldı.

NATO liderleri zirvenin ikinci gününde bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

NATO liderleri zirvenin ikinci gününde bir araya geldi

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız"

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız" diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

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