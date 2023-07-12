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Ekonomi
AA 12.07.2023 10:19

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 6.360,70 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan azalışla ve yüzde 0,04 değer kaybederek 6.360,70 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kazancıyla 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.386,84 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına dair öngörülerin günden güne güçlendiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, görüşme sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarının adeta ısınma turları gibi olduğunu, şimdi yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Gerilemeye devam eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 457 baz puanda bulunuyor.

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