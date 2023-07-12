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Ekonomi
TRT Haber 12.07.2023 09:58

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

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