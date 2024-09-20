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Ekonomi
AA 20.09.2024 12:12

Elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenleme genişletildi

Elektrikli otomobil ithalatında tüketicinin korunmasına yönelik getirilen şartlar, "plug-in hibrit araçlar" için de geçerli olacak.

Elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenleme genişletildi
[Fotoğraf: Getty]

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenlemenin kapsamı genişletilmiş oldu.

Hibrit araç ithalatında düzenleme
Hibrit araç ithalatında düzenleme

Buna göre, eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir elektrikli araçları ithal edenlerin 7 bölgede 20 servis istasyonu kurması gerekecek. Araç üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması ve Türk Standardları Enstitüsünden belgelendirme şartlarını yerine getirmesi de istenecek.

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayan söz konusu araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verilen kurum veya kuruluşça düzenlenen "izin belgesi" aranacak.

"Tüketicinin korunması" vurgusu

Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için 30 günlük geçiş süresi tanındı.

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarının etkin şekilde hayata geçirilmeye devam edileceğini bildirdi.

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