Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.09.2024 06:31

Hibrit araç ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında uygulanan 7 bölgede 20 servis açma şartını hibrit motorlu araçların ithalatında da uygulayacak.

Hibrit araç ithalatında düzenleme
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit motorlu araçlar da eklendi.

Düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi istenecek.

Araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

ETİKETLER
Otomotiv Elektrikli Araç İthalat
Sıradaki Haber
SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:50
Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanacak
08:27
Katil İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü
08:03
23 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
07:04
İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı
06:23
Katil İsrail, Gazze'de bir eve saldırdı: 7 Filistinli öldü
06:18
Bazı fakülte ve yüksekokullar kapatılırken yenileri kuruldu
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Dron tehditleri "ALKA lazer silahı" ile önlenecek
Dron tehditleri "ALKA lazer silahı" ile önlenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ