Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 artışla 521,67 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazanarak 19.002,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,29 artışla 7.615,41 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,16 artarak 34.044,86 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükselerek 8.328,72 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 22.00 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 1,116 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü 50 baz puanlık faiz indiriminin piyasaları etkisi yatırımcıların odağında yer alırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün politika faizini yüzde 5'te sabit tuttu ve para politikasında "temkinli gevşeme" sinyali verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, ağustosta politika faizini düşürdüklerinden beri enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Bu durum devam ederse politika faizini zaman içinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle politika faizinde çok hızlı ya da çok fazla kesinti yapmamaya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, BoE'nin kademeli gevşemeye yönelik yaklaşımı dikkate alındığında, Banka'nın kasımdaki toplantısında 25 baz puan indirime gidebileceğini öngörüyor.