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Ekonomi
AA 20.09.2024 10:28

TMSF, Naksan Çankaya Gayrimenkul'ü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Naksan Çankaya Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardığını duyurdu.

TMSF, Naksan Çankaya Gayrimenkul'ü satışa çıkardı

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Naksan Çankaya Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Naksan Holding AŞ'ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.

5 Kasım'a kadar teklif verilebilecek

Muhammen bedeli 75 milyon lira olan Naksan Çankaya Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi için kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhale için 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebilecek.

İhale 6 Kasım saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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