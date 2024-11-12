Elektrikli araç şarj soket sayısı 24 bin 472'ye yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre, yıl başında Türkiye genelinde hizmet veren şarj soket sayısı 9 bin 460 seviyesindeydi.

EPDK'nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri bu yıl da devam etti.

Elektrikli araç sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıl başında 80 bin 826 iken, eylül sonunda 146 bin 965'e çıktı. Ülke genelinde elektrikli araç sayısı hızla artarken buna paralel olarak şarj soket sayısı da yükseldi.

Şirket sayısı 168'e ulaştı

Şarj hizmetine yönelik mevzuat düzenlemeleri öncesinde sektörde sadece 4 şarj ağı işletmecisi faaliyet gösterirken, bugün itibarıyla şirket sayısı 168'e ulaştı.

Lisanslı şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlarla ekim sonunda Türkiye genelindeki şarj soket sayısı 24 bin 472'ye çıktı.

Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti.

Ekimde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde eylüle göre yaklaşık yüzde 7 artış gerçekleşti.

Türkiye'de en fazla kurulum yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul'da 6 bin 911 şarj noktası bulunurken, bunu 2 bin 831 soketle Ankara, 1435 soketle Antalya takip etti.

Türkiye, hızlı şarj noktasında Avrupa'da önde

Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

Şarj ağının yaklaşık üçte birden fazlasını hızlı şarj noktaları oluşturuyor.

EPDK'ye göre, Türkiye, hızlı şarj noktası oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Yeşil istasyonların sayısı artıyor

Elektrikli araçların daha çevreci kullanılabilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları önemli rol oynuyor.

Elektrikli araç kullanıcıları, "yeşil şarj istasyonları" olarak adlandırılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) bulunan istasyonlarda da araçlarını şarj edebiliyor.

Türkiye genelinde sayısı artan rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temin edilen yeşil şarj soketi sayısı ekimde 10 binin üzerine çıktı.

"Şarj@TR" elektrikli araç şarj noktaları ile ilgili anlık bilgi sağlıyor

Türkiye'de şarj hizmeti sunulan tüm istasyonların coğrafi konumları, şarj ünitesi, şarj noktası sayıları, tipleri, güçleri, yeşil şarj istasyonları, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

Şarj@TR uygulaması mobil uygulama mağazalarından ücretsiz indirebilirken, şarj hizmeti verilen tüm istasyonlara ilişkin bilgiler de EPDK'nin internet sayfasında yayımlanıyor.