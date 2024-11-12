Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.11.2024 11:15

Konuta ilgi artarak sürüyor

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, parasal sıkılaşma ve yüksek faiz oranlarına rağmen bu yıl sonunda konut satış adetlerinin 2023 rakamlarının üzerine çıkarak 1,3 milyon adedi bulabileceğini belirtiyor.

Konuta ilgi artarak sürüyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerden bahsederek, sektörde bundan sonra "yeni" kelimesinin daha da öne çıkacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin dinamosunun ve lokomotifinin gayrimenkul sektörü olduğunu vurgulayan Çekici, GYODER olarak 2025'ten itibaren "yeni" başlığı altında sektörün tüm dinamiklerini yeniden ele alacaklarını anlattı.

Çekici, "Teknolojinin gayrimenkul sektörüne dokunuşu çok önemli boyutta başlamalı ve ilerlemeli. Tüm dünyada çok önemli projeler geliştiren böyle bir sektör teknolojinin gerisinde kalamaz. Yapay zeka ve ilgili tüm teknolojik başlıkların, sektörümüze acil koduyla girmesi gerekiyor ve bununla ilgili çalışma başlattık. İşe yapay zekayı eğitmekle başladık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Satış adetleri geçen yılın üzerine çıkacak"

GYODER Başkanı Çekici, gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından öneminden bahsederek, Türkiye'de konut talebinin her zaman yüksek olduğunu söyledi.

Sektörün yıl sonu beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Çekici, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Yıl sonu satışlar geçen yılın (1 milyon 226 bin adet) altında kalmayacak, üstüne de çıkacaktır. Geçen sene deprem baz etkisi vardı, satışların bu sene daha iyi olacağını düşüyoruz. Proje satışlarının artmasını istiyoruz, bunun için de faiz ibresinin aşağı dönmesi lazım. Günü kurtaran müdahalelerin değil, bir konut politikası, gayrimenkul ekosisteminin oluşması için kamu-STK-akademi birleşmemiz, bir masada bir araya gelmemiz gerek. Ortak akılla yeni yola yürümemiz gerek, bu tür iniş-çıkışlar sektörümüzü çok zor durumda bırakıyor. Günü birlik çözümlerle bir yere kadar götürebiliriz, günlük satışların iyi olması bizi mutlu etmiyor satışların sürdürülebilir olması gerek."

ETİKETLER
Faiz Konut Yapay Zeka
Sıradaki Haber
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Türk-İslam dünyasının en eski mezarlığında 91 mezar daha kayda geçti
12:41
Rusya: Kiev'e seyir füzeleri verilirse çatışmanın en tehlikeli aşamasına geçme riski artar
12:41
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
12:38
Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin adli kontrolüne itiraz
12:40
Bakan Uraloğlu: Yapay zeka uygulamaları ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz
12:33
Bingöl kırsalındaki yerleşim yerleri güvenli yollara kavuşuyor
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yüzlerce kişiyi "silah zoruyla" göç ettirdi
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yüzlerce kişiyi "silah zoruyla" göç ettirdi
FOTO FOKUS
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ