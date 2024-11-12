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Ekonomi
AA 12.11.2024 10:55

e-Arşiv faturası 2026'dan itibaren zorunlu olacak

e-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren de fatura tutarına bakılmaksızın e-arşiv faturası düzenleme zorunluğu getirildi.

e-Arşiv faturası 2026'dan itibaren zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

Benzer şekilde halihazırda elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için söz konusu belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleyebilme imkanı getirildi.

Gerek risk analiz çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekse muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil, toplam tutarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 bin lirayı aşması halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibarense tutarına bakılmaksızın, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluğu getirildi.

Özel entegratörlük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek

Diğer taraftan, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.

Mükelleflerin elektronik belge uygulamalarını kullanma yöntemlerinden olan doğrudan entegrasyon yönteminin etkinleştirilmesi ve belirli kapasite ve bilgi işlem alt yapısına sahip olan mükelleflerin bu yöntemi kullanabilmesinin temin edilebilmesi amacıyla da bazı düzenlemeler yapıldı.

Tebliğle, elektronik belge uygulamaları kapsamında mükelleflere hizmet verebilmek üzere GİB tarafından kendisine izin verilen özel entegratörlerden elektronik belge uygulamalarına ilişkin mevzuat ve teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenlere uygulanacak işlemlere ilişkin belirlemeler de yapıldı. Buna göre, eksikliği tespit edilen özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliğin giderilmesi istenecek. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyenlerle giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin özel entegratörülük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek.

Benzer düzenlemeler elektronik belge uygulamalarını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanan mükellefler için de yapıldı.

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