Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020'nin olağandışı bir yıl olduğunu fakat bu dönemde altyapı güçlendirilirken iş yapış şekillerinin de gözden geçirildiğini duyurdu.

Bu süreçte yeni tarife döneminin esaslarını belirlemek amacıyla kalite ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerini hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu yeni dönemde bahaneye, mazerete asla yer yok. 2021 ile birlikte elektrik dağıtım ve tedarikinde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin zirvede olacağı bir döneme geçiyoruz. Bu yıl sizlerden önemli sıçramalar, daha yenilikçi uygulamalar ve küresel çapta örnek alınacak sonuçlar elde etmenizi bekliyoruz. 2020 yılı ekim değeriyle yaklaşık 66,7 milyar liralık yatırım tavanını kurulumuz onayladı."

Elektrik kesintilerinin yaşanmaması amaçlanıyor

Mustafa Yılmaz, elektrik kesintilerini Türkiye'nin gündeminden çıkarabilmek için planlı bakım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Artık Türkiye’nin en ücra köşesinde dahi olsa elektrik dağıtım hizmetlerinde planlı bakım konusunda gerekli özeni göstermeyen, vatandaşlarımızı kesintilere mahkum eden şirketler bunun bedelini finansal olarak da ödeyecek. Kurum olarak planlı bakım harcamaları için yıllık yaklaşık 2,2 milyar lira bütçe öngördük" dedi.

Dağıtım şirketlerine uyarı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza vereceklerini duyurdu:

"Hafta sonu yürürlüğe giren Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğimiz ile ilgili dağıtım şirketlerimizi çok dikkatli ve titiz hareket etmeleri konusunda uyarmak istiyorum. Elektrikte tüketici haklarının yasal altyapısını belirleyen ve bu hakları garanti altına alan bu yönetmelikle, sahadaki hizmetlerin kalite odaklı sürdürüleceği, herkesin kazanacağı, tüketicilerimizin de şirketlerimizin de mutlu olacağı bir yol haritası belirledik. Söz konusu yönetmeliğimizi her maddesini en ince ayrıntısına kadar düşünerek ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye taşıma hedefiyle hazırladık. Ancak özellikle vurgulamak isterim ki EPDK olarak bütün mevzuatlarımızda olduğu gibi bu yönetmeliğin de sahadaki uygulamasının yakın takipçisi olacağız."