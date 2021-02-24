Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem için fırsat mevcut
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız." dedi.
Pekcan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir."
Etiketler: Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği
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