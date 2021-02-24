Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 413,1 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 411,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 413,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 675 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.808 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonist baskıların tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların gözden geçirilmesine neden olacağına dair endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 413 lira 10 kuruşken satışı ise 413 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 670 lira satış fiyatı 675 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.808,31 dolar

Satış: 1.808,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 413,30 lira

Çeyrek

Alış: 670,57 lira

Satış: 675,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.733,00 lira

Satış: 2.760,00 lira