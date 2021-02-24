Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 gerileyerek 3.564 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalarak 2.995 puandan kapandı.
Dün tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle günü 29.672 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.
Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle Hang Seng endeksi yüzde 3 düşüşle 29.726 puanda, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 artışla 50.023 puanda seyrediyor.
Etiketler: Borsa
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