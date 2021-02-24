Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 artışla 412,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 13.938 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 azalışla 6.585 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 5.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8.279 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 primle 23.012 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,2163 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler: Borsa
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