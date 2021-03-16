Bakanlığın, Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bakanlık elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki verebilecek.

Denetim raporunun hazırlanma süresi 60 iş gününe çıkarıldı

Öte yandan, denetim raporunun hazırlanma ve bakanlığa sunulma süresi 30 iş gününden 60 iş gününe çıkarıldı. Bakanlık, denetim raporunu veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderecek.

Söz konusu yönetmelikteki, denetim heyeti içinden, ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapılabileceğine ilişkin hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.