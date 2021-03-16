Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otomobilde taksitli satış dönemi
Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşıtların değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabilecek.
Değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
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