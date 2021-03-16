Değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

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