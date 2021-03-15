Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından hayata geçirilen Akademik Çalışma Programına başvuruların başladığını duyurdu.

Başvuruların akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden, 14 Nisan'a kadar gerçekleştirebileceğini belirtti.

Selçuk, "Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira deste sağlayacağız" dedi.

Bu tutar doktora öğrencilerinde ise 7 bin 500 lira olacak.