Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak 2020'de yaşanan depremin yaralarının hızla sarılmasının ardından Cumhurbaşkanı kararıyla, bölgedeki vatandaşların elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri de ertelenecek.

Depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Faturalar 3 ay süreyle ertelenecek

Kararla, depremde zarar görenlerin 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı faturaları 3 ay süreyle ertelenecek.

Karar, deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.