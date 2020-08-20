Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3370'den işlem görüyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü verecekleri "müjde" ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından 7,2131'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 7,2913'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,3180'den işlem gördü.

20 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: