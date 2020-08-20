Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 20 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3370'ten işlem görüyor. İşte, 20 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3370'den işlem görüyor.
Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü verecekleri "müjde" ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından 7,2131'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 7,2913'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,3180'den işlem gördü.
20 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,2860
|
7,2870
|
7,3360
|
7,3370
|
Avro
|
8,6970
|
8,6980
|
8,6840
|
8,6850
|
Sterlin
|
9,6980
|
9,7470
|
9,6120
|
9,6600
|
İsviçre Frangı
|
8,0800
|
8,1210
|
8,0550
|
8,0950
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,2560
|
7,3360
|
7,3060
|
7,3860
|
Avro
|
8,6570
|
8,7370
|
8,6440
|
8,7240
|
Sterlin
|
9,6380
|
9,8480
|
9,5520
|
9,7620
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