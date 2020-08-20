Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,10 azalışla 456,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.025,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,10 düşüşle 456,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 455 lira 80 kuruşken satışı ise 456 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 734 lira satış fiyatı 739 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: