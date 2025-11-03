Duman 16.3ºC Ankara
Ekonomi
03.11.2025 10:33

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olarak belirlendi.

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erkek giyimdeki fiyat artışını 13,91 ile kadın giyim ve 13,83 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

En çok evcil hayvanlar ile ilgili ürünler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Erkek giyim 15,18
Kadın giyim 13,91
Çocuk giyim 13,83
Taze sebzeler (patates hariç) 13,77
Toz kakao 11,4
Kadın ayakkabısı 10,51
Çocuk ve bebek ayakkabısı 9,52
Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 8,7
Makarna çeşitleri 7,83
Pirinç 6,93

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler -8,74
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -7,62
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -7,27
Dondurma -4,61
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) -4,01
Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -2,79
Patates -1,85
Sağlık sigortası -1,71
Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) -1,28
Taze meyveler -1,19

