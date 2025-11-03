Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 ve su temininde yüzde 56,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91, enerjide yüzde 25,05 ve sermaye mallarında yüzde 27,27 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83 ve su temininde yüzde 2,36 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış, enerjide yüzde 0,65 azalış kaydedildi.