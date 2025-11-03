Bitcoin kritik eşikte: 110 bin dolar civarında sıkışan fiyat yön arıyor

Son günlerde 109 bin ila 114 bin dolar aralığında dalgalanan Bitcoin, teknik göstergelere göre önemli destek ve direnç seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Uzmanlar, kripto para biriminin 114 bin dolar üzerindeki hareketlerinin satışlarla karşılandığını, 109 bin dolar civarındaki geri çekilmelerin ise alım ilgisiyle durdurulduğunu belirtiyor.

Bu sıkışmanın kısa süre içinde sert bir kırılma ile sonuçlanması bekleniyor. Analistler, yukarı yönlü bir senaryoda 120 bin dolar seviyesinin hedeflenebileceğini, aşağı yönlü kırılmada ise 102 bin dolara doğru geri çekilmenin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Kurumsal ilgi sürüyor

Kurumsal yatırımcıların ilgisi fiyat dalgalanmalarına rağmen devam ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy’nin Başkanı Michael Saylor, şirketin kripto varlık stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve Bitcoin varlıklarını uzun vadede tutmaya kararlı olduklarını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın son faiz indirimi ve ABD–Çin ilişkilerindeki yumuşama, risk iştahını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Tarihsel olarak oynak dönem

Uzmanlar, kasım ayının Bitcoin için tarihsel olarak yüksek oynaklık barındırdığına dikkat çekiyor. 2011, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan sert düşüşlerin kasım ayında geldiği hatırlatılıyor.

Buna karşın geçmiş veriler, bu tür geri çekilmelerin yılın ilerleyen dönemlerinde güçlü toparlanmalara zemin hazırladığını da gösteriyor.

Piyasada bekleyiş hakim

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,7 civarında değer kazanarak yaklaşık 110 bin 150 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hacimlerde belirgin bir artış olmaması, piyasadaki temkinli duruşu yansıtıyor.

Piyasa uzmanlarına göre mevcut sıkışma uzun sürmeyecek ve Bitcoin’in bu dar banttan çıkışı, yılın geri kalanı için yönü belirleyecek.