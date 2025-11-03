Yağmur damlalarından enerji üreten “yüzen jeneratör” geliştirildi

Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi’nden bilim insanları, yağmur damlalarının enerjisini elektriğe dönüştüren yeni bir “yüzen damla jeneratörü” geliştirdi.

Geleneksel damla jeneratörleri genellikle sert bir taban üzerindeki yalıtkan film ve metal elektrotlar aracılığıyla elektrik üretiyor. Ancak bu sistemler hem ağır hem de pahalı olduğu için geniş ölçekli kullanıma uygun değil. Yeni tasarımda ise cihaz doğrudan suyun üzerinde yüzüyor; su hem destek tabanı hem de iletken elektrot işlevi görüyor. Bu sayede malzeme ağırlığı yüzde 80, maliyet ise yüzde 50 azalırken elektrik verimi korunuyor.

Laboratuvar testlerinde cihazın her yağmur damlasından yaklaşık 250 voltluk gerilim üretebildiği, tuzlu su, sıcaklık değişimi ve göl koşullarında dahi performans kaybı yaşamadığı belirlendi. Su yüzey gerilimiyle kendi kendini temizleyen sistem, fazla suyu otomatik tahliye ederek verimliliğini koruyor.

Araştırma ekibi, 0,3 metrekarelik prototipin 50 LED ampulü aynı anda yakabildiğini ve küçük elektronik cihazları şarj edebildiğini gösterdi. Gelecekte bu teknolojinin göller, barajlar ve deniz yüzeylerinde kurulup karasal alan kaplamadan enerji üretebileceği öngörülüyor.

Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Wanlin Guo, “Suya hem yapısal hem de elektriksel işlev kazandırarak hafif, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir sistem oluşturduk. Bu teknoloji, güneş ve rüzgâr enerjisine tamamlayıcı nitelikte, toprak kullanımına gerek duymayan yeni bir yenilenebilir enerji yolu açıyor,” dedi.

Uzmanlara göre bu sistem, özellikle sık yağış alan bölgelerde çevresel sensörler ve küçük enerji ağları için sürdürülebilir bir çözüm sunabilir.

Araştırma sonuçları National Science Review dergisinde yayımlandı.