Çin, ‘Göksel Saray’ istasyonuna dört siyah fare gönderdi

Çin, uzay istasyonu Tiangong’a (Göksel Saray) yeni bir mürettebat gönderdi. Cuma günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan Shenzhou-21 uzay roketinde ülkenin şimdiye kadarki en genç astronotu Wu Fei (32) de yer aldı.

Shenzhou-21 görevi, Çin’in 2022’de tamamlanan kalıcı uzay istasyonuna yapılan yedinci insanlı uçuş oldu. Üç kişilik ekipte görev yapan diğer astronotlar komutan Zhang Lu (48) ve ilk kez uzaya çıkan Zhang Hongzhang (39). Mürettebat, altı aylık görevin ardından Dünya’ya dönecek Shenzhou-20 ekibinin yerini aldı.

Görev kapsamında istasyona ayrıca dört siyah fare de götürüldü. Bu fareler, düşük yörüngede üreme üzerine yapılacak bilimsel deneylerde kullanılacak. Böylece Çin, uzay istasyonuna ilk kez küçük memelileri göndermiş oldu.

Shenzhou programı son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetti. Çin, 1990’larda doğan astronotlarını görevlendirerek uzayda en genç nesli temsil eden ülke haline geldi. Pekin ayrıca, ilk yabancı astronotu, bir Pakistanlıyı, 2026’da Tiangong’a göndermeyi planlıyor.

Bu hızlı gelişmeler, Washington’da endişe yaratıyor. ABD, Çin’den önce yeniden Ay’a astronot göndermek için çalışmalarını hızlandırırken, iki ülke Ay araştırmalarında da rekabet ediyor: ABD öncülüğündeki Artemis Anlaşmaları, Çin ve Rusya’nın Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu girişimiyle karşı karşıya.