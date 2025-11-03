Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 03.11.2025 09:35

ChatGPT’ye yeni kısıtlama iddiası: Sağlık, hukuk ve para konularında danışmanlık dönemi bitti

Techtimes'ta yer alan habere göre, yapay zeka destekli sohbet uygulaması ChatGPT’ye yönelik yeni kurallar, kullanıcıların artık tıbbi, hukuki veya finansal konularda doğrudan tavsiye alamayacağını ortaya koydu.

ChatGPT’ye yeni kısıtlama iddiası: Sağlık, hukuk ve para konularında danışmanlık dönemi bitti

29 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, ChatGPT’nin “danışman” değil “eğitim aracı” olarak tanımlanmasını içeriyor.

Büyük teknoloji şirketleri, olası hukuki sorumluluk ve dava risklerini gerekçe göstererek modelin sınırlarını daralttı.

Artık ChatGPT yalnızca genel ilkeleri açıklayacak, örnek mekanizmaları anlatacak ve kullanıcıları doktor, avukat ya da mali müşavire yönlendirecek.

Sağlık, hukuk ve finans alanlarında kırmızı çizgi

Yeni kurallar, “ilaç ismi veya dozaj verilemez, dava dilekçesi hazırlanamaz, yatırım tavsiyesi yapılamaz” ifadeleriyle net şekilde çizildi.

Bu adım, yapay zekânın yanlış yönlendirme ihtimaline dikkat çeken uzmanların uzun süredir dile getirdiği endişeleri karşılıyor.

Bir kullanıcı “göğsümde şişlik var” gibi bir belirti girdiğinde modelin kanser ihtimalini öne sürebilmesi, ancak bunun lipom gibi zararsız bir durum çıkması, bu riskin en somut örneği olarak gösteriliyor.

“Gerçek insan uzmanlığının yerini alamaz”

OpenAI’nin aldığı önlemler yalnızca sağlıkla sınırlı değil. ChatGPT’nin psikolojik destek veya terapi amaçlı kullanılmasının da tehlikeli olabileceği vurgulanıyor.

Model, insan davranışlarını okuyamıyor, empati kuramıyor ve hukuki yükümlülük taşımıyor. Aynı şekilde, mali konularda kişisel gelir, borç veya risk iştahını analiz edemediği için yatırım ve vergi önerilerinde bulunması yasaklandı.

Uzmanlar, kullanıcıların gelir, kimlik veya banka bilgilerini paylaşmasının veri güvenliği açısından da büyük risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Etik sınırlar ve veri güvenliği

Yeni kısıtlamalar etik alanlara da uzanıyor. ChatGPT’nin ödev, sınav veya sanat üretiminde hile amacıyla kullanılmasının hem eğitim etiğine hem de telif haklarına aykırı olduğu hatırlatıldı.

“Yardımcı, ama uzman değil”

Yapay zekâya getirilen bu “yeni kırmızı çizgiler”, modelin sınırlarını netleştiriyor.

ChatGPT artık, uzmanların yerini alan bir “danışman” değil; bilgiyi öğretici biçimde özetleyen bir “yardımcı” olarak konumlanıyor.

Uzmanlara göre, bu değişiklik teknolojinin “insan uzmanlığının yerine geçemeyeceği” gerçeğini resmen kabul etmek anlamına geliyor.

ETİKETLER
ChatGPT Hukuk OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Ölümcül hastalıkların gizemi çözüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
15:48
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
15:43
Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
15:30
Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
15:31
Cevdet Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır
15:20
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ