Suriye: Cumhurbaşkanı Şara, Trump'la Suriye'deki istikrar ve güvenin güçlendirilmesini görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump'la uzun bir telefon görüşmesinde Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

İki ülke arasındaki gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Suriye'deki istikrar ve güvenin güçlendirilmesi için sarf edilen çabalar görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve devlet kurumlarının korunmasına olan tam bağlılığını teyit ettiğini vurgulayarak, ülkenin iç barışını güçlendirme konusundaki kararlılığına dikkati çekti.

Şara ayrıca, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını engellemek için uluslararası çabaların birleştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Yeni Suriye'nin uluslararası tüm taraflarla ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğine açık bir yaklaşım benimsediğini belirten Şara, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin üstün tutulması gerektiği konusunda ABD Başkanı Trump'la mutabık kaldıklarını kaydetti.

Şara ayrıca "aktif diplomasinin" bölgede süregelen krizlerin aşılmasının tek yolu olduğuna işaret etti.

Açıklamaya göre ABD Başkanı Trump da ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme yönündeki beklentilerine verdiği desteği teyit etti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında uzatılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunu çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Trump, "SDG de dahil olmak üzere askeri güçlerin resmi devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin mutabakatları" takdir etti.

Ekonomi alanına da değinerek yatırımın teşvik edilmesi ve sermaye için cazip bir ortam hazırlanması yoluyla Suriye’nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington’un hazır olduğunu dile getiren Trump, Suriye’nin ekonomik istikrarının Orta Doğu bölgesinin istikrarında temel bir dayanak oluşturduğuna vurgu yaptı.