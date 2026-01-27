Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.01.2026 20:29

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
[Fotograf: AA]

Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.

Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.

ETİKETLER
Almanya Grönland
Sıradaki Haber
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
ABD Başkanı Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
21:06
Türkiye ile Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı
20:03
Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ile görüştü
20:05
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
19:32
DSÖ, Gazze'de kış mevsiminde 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi
21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız
Türkiye’nin yeni sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos’ta
Türkiye’nin yeni sondaj gemisi "Yıldırım" Filyos’ta
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ