Duman 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Scitech Daily 03.11.2025 08:32

Ölümcül hastalıkların gizemi çözüldü

Wisconsin Üniversitesi araştırmacıları, “RPA” adlı proteinin kromozomları koruyarak ölümcül hastalıkları önlemede kritik rol oynadığını keşfetti. Bulgular, bazı kanserler ve kemik iliği hastalıklarının nedenini açıklıyor.

Ölümcül hastalıkların gizemi çözüldü

ABD’deki Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden bilim insanları, uzun süredir nedeni bilinmeyen ölümcül hastalıkların ardındaki biyolojik mekanizmayı çözdü. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre “RPA” adlı bir protein, kromozomların uç kısmındaki telomerleri koruyarak genetik istikrarı sağlıyor. Bu proteindeki bozukluklar, telomerlerin kısalmasına yol açarak aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom ve akut miyeloid lösemi gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Telomerler, DNA’nın uç kısımlarında yer alan koruyucu kapaklar olarak görev yapıyor. Yaşlanma sürecinde doğal olarak kısalan bu bölgelerin dengesizliği, erken yaşlanma ve hücresel hasara yol açabiliyor. Araştırma ekibi, telomerleri onaran “telomeraz” enzimini destekleyen proteinleri inceleyerek RPA’nın bu süreçteki kilit rolünü ortaya çıkardı.

Yapay zekâ tabanlı AlphaFold yazılımıyla yapılan modellemeler, RPA’nın telomerazı aktive ettiğini ve böylece DNA’nın sağlıklı şekilde korunmasını sağladığını gösterdi. Laboratuvar testleri de bu bulguları doğruladı.

Çalışmayı yürüten Prof. Ci Ji Lim, “Bazı hastalarda telomerlerin neden anormal şekilde kısa olduğunu anlayamıyorduk. Şimdi bunun RPA’nın telomerazı uyaramamasından kaynaklandığını biliyoruz,” dedi.

Araştırmacılar, dünyanın farklı ülkelerinden doktorların hastalarında görülen genetik mutasyonların RPA işlevini etkileyip etkilemediğini öğrenmek için kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı. Prof. Lim, “Bu keşif, hastalara neden hastalandıklarını anlatabilmemiz açısından büyük bir adım,” diye konuştu.

Bilim insanlarına göre RPA’nın rolünü anlamak, gelecekte erken tanı ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde de önemli bir dönüm noktası olacak.

ETİKETLER
ABD Lösemi
Sıradaki Haber
Yağmur damlalarından enerji üreten “yüzen jeneratör” geliştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: 3 Kasım tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır
08:29
Yağmur damlalarından enerji üreten “yüzen jeneratör” geliştirildi
08:26
Siber suç operasyonlarında 539 şüpheli yakalandı
07:56
Çin, ‘Göksel Saray’ istasyonuna dört siyah fare gönderdi
06:59
Louvre soygunu organize suç işi değil, küçük çaplı hırsızların işi çıktı
07:00
Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ