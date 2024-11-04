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Ekonomi
TRT Haber 04.11.2024 00:06

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 artış göstermişti.

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Kira artış oranları da belli olacak

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.

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