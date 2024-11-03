Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki ülkenin iş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Bakan Bolat, 17 ay önce Ticaret Bakanı olarak göreve atandıktan sonra ilk dış ülke ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki heyetle Suudi Arabistan'a yaptığını anımsatarak, o zaman tanıştığı el-Kasabi ile yakın ilişkiler geliştirdiklerini söyledi.

Bolat, "O tarihten itibaren geçen 1,5 yılda Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki engellerin kaldırılması noktasında canla başla mücadele etti. Buna şahitlik etmiş birisi olarak kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum şahsım ve ülkem adına." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin liderlerin katkısı sayesinde mükemmel ilerlediğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da mükemmel düzeye yakın ilişkilerimiz var ve giderek yükselmektedir. Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak. Onu da sizlerin sayesinde birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. İslam ülkeleri 2002 yılında Türkiye'nin dış ticaretinde yüzde 10 civarında bir paya sahipti. Bugün bu oran yüzde 30'a ulaştı."

"Türk müteahhitler bu yıl en çok ihaleyi Suudi Arabistan'da kazandı"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlerin bugüne kadar 520 milyar dolarlık 12 bin 330 projeyi 138 ülkede başarıyla tamamladığını belirterek, "Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Ayrıca Suudi Arabistan'ın World Expo 2030'u Türkiye'nin desteğiyle kazandı. Yine 2034 Dünya Futbol Şampiyonası Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Hem bu büyük organizasyonlarla ilgili elemeleri kazandıkları için hem de başarıyla yerine getireceklerine inancımdan ötürü kendilerini yürekten tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bolat, Türk müteahhitlerin bu yılın 9 ayında dünyada en çok Suudi Arabistan'da inşaat ihalesi kazandığını kaydederek, 2,3 milyar dolarlık kontratlara imza attığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyar doları geçmesini ümit ettiklerini anlattı.

Ev sahipliğini Suudi Arabistan'ın yaptığı Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye ülkemiz arasında serbest ticaret görüşmelerinin mart ayında başladığını hatırlatan Bolat, "Müzakereler devam ediyor. İnşallah bu gelişmelerin de Türkiye ile Suudi Arabistan'ın karşılıklı ekonomik ilişkilerine bütün ivme kazandıracağını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kişi başına milli gelir yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacak"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de halihazırda tam 1400 Suudi Arabistanlı yatırımcının 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin şu anda 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacağını, mal ve hizmetler ihracatının 375 milyar dolara yükseleceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimiz ve 23 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız, 3 ülkeyle de tercihli ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında her hafta yapılan 100'e yakın seferden iş insanları ile hac, umre ve turizm faaliyeti yapan yolcularımız istifade etmektedirler. Suudi Arabistan'dan geçen yıl ve bu yıl birer milyona yakın Suudi turistleri ülkemizde ağırlamaktan da onur duyuyoruz. Onları önümüzdeki yıllarda daha büyük sayılarda ülkemizde ağırlamaktan da kıvanç duyacağız."