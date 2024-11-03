Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

TÜİK ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen verilere göre, Türkiye'nin imalat sanayisinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 10 yılda 100 milyar dolara dayandı.

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken, 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı geçen yıl 97,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 73,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Öncelikli sektörler ve beşeri sermaye desteklenecek

Bakan Kacır, söz konusu verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 22 yılda rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik verdiklerini anlattı.

Milli geliri son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıkardıklarını vurgulayan Kacır, 2002'de dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye'nin, her yıl ortalama yüzde 5,4 büyüyerek bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldiğini söyledi.

Kacır, imalat sanayisi sektörlerinin istihdam, üretim, ticaret, katma değer ve teknoloji düzeylerinin arttığına dikkati çekerek, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olacağını kaydetti.

Teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik sağlanarak yüksek katma değerli üretimi artıracaklarının altını çizen Kacır, yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla istihdam, üretim ve ihracatı artıracaklarını, beşeri sermayeyi bu doğrultuda güçlendireceklerini bildirdi.

2025’te hedef 117,1 milyar dolar

Kacır, yüksek katma değerli üretimi hedefleyen sanayi politikasıyla yapısal dönüşümü hızlandıracaklarını ifade ederek, Türkiye'nin orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payını da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız geçen yıl rekora imza atarak 97,3 milyar dolar oldu, bu yıl ise 9 ayda 73,4 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızı artırmak için program ve desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecek yıl orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 44'e yaklaşmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da belirlediğimiz üzere, söz konusu ihracatın 2024’te yaklaşık 104 milyar dolar olarak gerçekleşmesini, 2025’te de 117,1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz.”

Yeni teşvik programları yolda

Kacır, sayılarını 191'den 362'ye yükselttikleri OSB'ler ve kurdukları 45 endüstri bölgesiyle Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdiklerinin altını çizerek, 104 teknoparkta 11 bine yakın firmanın, teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak imalat sanayinin dönüşümü için yeni enstrümanları devreye aldıklarını belirten Kacır, "Yarıdan fazlasını havacılık ve savunma sanayiinin oluşturduğu yıllık yüksek teknolojili ürün ihracatımız 9,1 milyar doları aştı. Yüksek teknoloji yatırımları için AR-GE'den seri üretime, uçtan uca, bütüncül bir destek mekanizması kuran 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' ile bugüne kadar 102 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. 'Yatırım Taahhüdü Karşılığı Avans Kredisi' (YTAK) programımızla yüksek teknoloji yatırımlarına cazip koşullarda ve uzun vadeli finansman sağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi yeni teknoloji yatırımlarının adresi kılacak, tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettiklerine dikkati çeken Kacır, "Programla, yatırımcılarımıza proje bazlı yatırım teşviklerinin yanında pazar geliştirme destekleri, cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunuyoruz. Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz. Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisi özelinde büyük veri, nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, siber güvenlik, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri ve sanal/artırılmış gerçeklik olmak üzere 8 dijital teknoloji alanını proje teklif çağrısı kapsamına aldıklarını sözlerine ekledi.