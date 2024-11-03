Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10.00'da yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Ekonomistlerin beklentisi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Kira artış oranları da belli olacak

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.