Edirne'de çeltik hasadına yeniden başlandı

Edirne'de tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohum ekimi ve gübreleme gibi meşakkatli yolculuğun sonunda, ürününü hasat etmeye başlayan çiftçinin karşısına yoğun sağanaklar engel olarak çıktı. Biçerdöverlerin çamur nedeniyle tarlaya girememesiyle zorunlu mola güneşli havaların ardından sona erdi.

Çiftçi, güneşli günlerin ardından kuruyan tarlalara yavaş yavaş girmeye başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz yaptığı açıklamada, Edirne genelinde 550 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Son günlerdeki şiddetli sağanağın çeltik saplarını yatırdığını anlatan Yorulmaz, "Yağış dolayısıyla hasat durmuştu, bazı yerlerde başladı kısa sürede tamamında hasat çalışmaları başlar." dedi.

Çeltikte iyi bir rekolte yılı beklendiğinin altını çizen Yorulmaz, tüm dünyada hububat sıkıntısı yaşandığını, tarımın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını anlattı.

Üretimin artması için tarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade eden Yorulmaz, "Dünyanın en büyük üreticisi Rusya hububat satışını durdurdu. Artık tehlike çanları çalıyor. Ülkemizde tarıma daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Girdi fiyatlarının bir an önce düşürülmesi gerekiyor. Gübre, ilaç ve mazot fiyatları düşerse çiftçi de ucuz üretir. Ülkemiz kalkınır, hep birlikte kalkınırız. Buğday sıkıntısı dünyada her geçen gün artıyor. Böyle giderse tüm dünyada herkes hububat bulamayacak, aç kalacak." dedi.

"700 kilogram civarı verim alıyoruz"

Üyüklütatar köyünden çiftçi Osman Kızanlık da sağanak sonrası tarlasının kurumasını bekleyen çiftçilerden.

Kızanlık, 36 dönümde ektiği çeltik arazisinde kuruyan yerleri biçmeye başladı.

Çeltikte verim sıkıntısı olmadığını ifade eden Kızanlık, "Dekara 700 kilogram civarı verim alıyoruz, verimler iyi. Tamam verim alıyoruz ama girdi fiyatları çok yüksek, o nedenle çiftçiye para kalmıyor. İnşallah çeltikte iyi bir fiyat açıklanırsa hepimiz mutlu oluruz." dedi.

Kaynak: AA