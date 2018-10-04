Doğu Anadolu Bölgesi'nden 170 ülkeye ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyesi firmaların eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6'lık artışla 142 milyon 309 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda ihracatın en fazla arttığı alanlar sanayi, tarım, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

En çok ihracat artışı Şırnak'tan

İhracatın iller bazında dağılımına bakıldığında Birliğe bağlı 17 il içinde en çok ihracat artışı sırasıyla Şırnak, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve Bitlis'te yaşandı.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46'lık artışla 22 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapılan Şırnak'ı 7 milyon dolarla Iğdır, 1 milyon 250 bin dolarla da Erzurum takip etti.

Söz konusu aydaki ihracat ülke bazında değerlendirildiğinde ise DAİB'in eylül 2018 ihracatında 33 milyon dolarla ilk sırayı Irak aldı. Bu ülkeyi 11 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 7 milyon 877 bin dolar ile Almanya, 6,618 bin dolar ile de Kamerun izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver yaptığı açıklamada, ihracatı artırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Eylül ayı ihracatının iyi olduğunu vurgulayan Tanrıver, "Üretim olmadan ihracat olmaz. Bölgede üretici sayısını artırarak ihracatı daha kalıcı hale getirmek önemli görevlerimizden birisi. Daha çok çalışıp üreterek ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Tanrıver, DAİB olarak ülkenin 2023 hedeflerine ciddi katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA