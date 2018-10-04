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ATO ve İŞKUR'dan iş garantili mesleki eğitim kursu

Bilkent Şehir Hastanesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişi için iş garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek.

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ATO ve İŞKURdan iş garantili mesleki eğitim kursu

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü,  Tepe Servis ve Yönetim AŞ arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.

Protokol kapsamında, yakın tarihte hizmete girmesi planlanan 3 bin 731 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı olarak çalıştırılmak üzere ilk etapta bin kişiye eğitim verilecek.

"Ekonominin kalkınması için tüm gayreti göstereceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, Oda olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını aktardı.

Protokolün iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu belirten Balcı, "ATO olarak bir masa başı projesi değil, saha projesi olduğunu gördüğümüz için MEGİP'e destek veriyoruz. Ankara'da istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: mesleki eğitim, İŞKUR, ato, Ankara Ticaret Odası
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