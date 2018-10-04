Türkiye ile Kanada'nın ticaret hacmi 2017'de rekor kırdı

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesine bağlı Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulunda "Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve Türkiye'nin İnsani Diplomasisi" konulu bir konferans verdi.

Konuşmasında Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlatan Ünal, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yaptığını aktardı.

Ünal, Türkiye'nin çok cüzi bir uluslararası yardım almasına rağmen sığınmacılar için yaklaşık 32 milyar dolar harcadığını ifade etti.

"Soçi mutabakatı büyük bir diplomatik başarı"

İdlib'deki son gelişmeleri de değerlendiren Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de imzaladıkları mutabakat sonucunda yaklaşık 3,5 milyon sivilin korunduğunu ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ünal, 2017 tarihli Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye'nin kişi başına düşen gelir temelinde en büyük bağışçı ülke olduğunu anlattı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ünal, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) dair ayrıntılı bilgi verdi.

Ünal, tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmediğini ve büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

"Türkiye-Kanada ticaret hacmi 2017'de rekor kırdı"

Türkiye-Kanada ticari ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeleri örnek gösteren Ünal, "İki ülke ticaret hacmi 2017'de rekor kırarak 4 milyar Kanada dolarına ulaştı. 2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı ve ticaret hacmi 2018 ağustos ayı itibarıyla 3,2 milyar Kanada dolarına ulaşarak 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 81'lik artış kaydetti" dedi.

Büyükelçi Ünal, Türkiye-NATO ilişkileriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin NATO ile sağlam ilişkileri olduğunu ve NATO'dan uzaklaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin, NATO ve müttefiklerinden yeterli dayanışmayı göremediğine dikkat çeken Ünal, "NATO ve üyelerinin de Türkiye ile dayanışma göstermesini bekleriz. Zira müttefiklik ilişkisi, ihtiyaç duyulduğu zaman dayanışma gösterilmesine dayanır. Türkiye bu dayanışmayı maalesef bazı müttefiklerden zaman zaman görememektedir" diye konuştu.

Kaynak: AA