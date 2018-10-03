Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.

2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.

Kaynak: TRT Haber