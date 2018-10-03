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Sağlıkta bin kişiye istihdam

İŞKUR, Ankara Ticaret Odası ve özel bir şirket arasında imzalanan protokolle şehir hastanelerinde çalıştırılacak bin kişi eğitilerek iş hayatına atılacak.

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Sağlıkta bin kişiye istihdam

İŞKUR, Ankara Ticaret Odası ve özel bir şirket şehir hastanelerinde çalıştırılacak personellerin mesleki eğitim kursları ile ilgili olarak protokol imzaladı.

Ankara Ticaret Odasında gerçekleşen imza töreninde İŞKUR, ATO ve özel şirket yetkilileri hazır bulundu.

Protokol çerçevesinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde çalıştırılmak üzere bin kişinin eğitileceği mesleki eğitim kursu açılacak.

Özel bir şirket tarafından verilecek eğitimde hasta yönlendirme, taşıma, refakat, resepsiyon ve oda destek hizmetleri yer alacak. 

Kaynak: TRT Haber

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