TürkAkım’ın deniz kısmı iki ay içinde tamamlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, St. Petersburg'ta düzenlenen Uluslararası Doğalgaz Forumu'nda yaptığı açıklamada, Gazprom'un devam eden boru hattı projeleriyle ilgili bilgi verdi.

“Deniz kısmının inşaatı 2 ay içinde tamamlanacak”

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattından 2020'de doğalgaz sevkiyatına başlanabileceğini belirten Miller, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmının inşaatı ise 2 ay içinde tamamlanacak." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

55 milyar metreküplük Rus gazı Almanya’ya sevk edilecek

10 milyar avroya mal olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle de yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya gönderdiği 194,4 milyar metreküp doğalgazın yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

Kaynak: AA