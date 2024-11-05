Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.11.2024 17:37

Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı

Düzce, ekim ayında 4 bin 552 tonluk fındık ihracatıyla rekora imza attı.

Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.

ETİKETLER
Düzce Fındık İhracat
Sıradaki Haber
Özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
18:40
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
18:39
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
18:28
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
18:23
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
18:21
Adalet Bakanı Tunç, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
FOTO FOKUS
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ